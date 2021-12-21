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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 16,7%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 16,7% Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 000 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 16:22
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 16,7%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1 800 долларов, цены в течение дня колебались и к 16:00 по бакинскому времени впервые превысили отметку в 2 000 долларов. Показатель достиг 2 004 долларов, что на 16,7% выше расчетной цены накануне (1 716,7 доллара).

15.21

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1 900 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость "голубого топлива" выросла почти на 11%.

11.28

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с начала октября превысили 1 800 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 5,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке 1 800 долларов и уже в 11:00 по бакинскому времени выросла до 1 811 долларов.

Цена на газ заметно выросла в минувший четверг, поднявшись с минимума в 1 450 долларов выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas futures prices in Europe rise 16.7%
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