Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 5,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с начала октября превысили 1 800 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 5,5%.

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с начала октября превысили 1 800 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 5,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке 1 800 долларов и уже в 11:00 по бакинскому времени выросла до 1 811 долларов.

Цена на газ заметно выросла в минувший четверг, поднявшись с минимума в 1 450 долларов выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.