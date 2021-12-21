О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 5,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 5,5% Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с начала октября превысили 1 800 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 5,5%.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 11:28
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 5,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с начала октября превысили 1 800 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 5,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке 1 800 долларов и уже в 11:00 по бакинскому времени выросла до 1 811 долларов.

Цена на газ заметно выросла в минувший четверг, поднявшись с минимума в 1 450 долларов выше 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada "mavi yanacaq" yenə bahalaşıb
Версия на английском языке Prices of gas futures in Europe rise by 5.5%

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi