AzərEnerji подписал меморандум с национальной электросетью Узбекистана

Между ОАО AzərEnerji и ОАО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" подписан меморандум.

Между ОАО AzərEnerji и ОАО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" подписан меморандум.

Как сообщает Report, целью меморандума является использование опыта азербайджанской энергосистемы и расширение сотрудничества обеих стран в области энергетики.

Находящийся с визитом в Азербайджане руководящий состав Национальной электрической сети Узбекистана в течение 4 дней, начиная с 24 июля, посетил электростанции, подстанции, лаборатории, учебные центры и центры цифрового управления AzərEnerji, принял участие в ряде встреч.

В рамках визита узбекской делегации была предоставлена обширная информация по инфраструктуре AzərEnerji и новой системе SCADA, факторам, важным при внедрении этих систем, программному обеспечению, автоматике и другим областям.