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AzərEnerji подписал меморандум с национальной электросетью Узбекистана

AzərEnerji подписал меморандум с национальной электросетью Узбекистана Между ОАО AzərEnerji и ОАО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" подписан меморандум.
Энергетика
27 июля 2023 г. 12:57
AzərEnerji подписал меморандум с национальной электросетью Узбекистана

Между ОАО AzərEnerji и ОАО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" подписан меморандум.

Как сообщает Report, целью меморандума является использование опыта азербайджанской энергосистемы и расширение сотрудничества обеих стран в области энергетики.

Находящийся с визитом в Азербайджане руководящий состав Национальной электрической сети Узбекистана в течение 4 дней, начиная с 24 июля, посетил электростанции, подстанции, лаборатории, учебные центры и центры цифрового управления AzərEnerji, принял участие в ряде встреч.

В рамках визита узбекской делегации была предоставлена обширная информация по инфраструктуре AzərEnerji и новой системе SCADA, факторам, важным при внедрении этих систем, программному обеспечению, автоматике и другим областям.

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Версия на английском языке ФотоAzerEnergy inks memorandum with Uzbekistan's National Electric Grid
Версия на азербайджанском языке Фото“AzərEnerji” Özbəkistan Milli Elektrik Şəbəkəsi ilə memorandum imzalayıb

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