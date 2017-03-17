Азербайджан увеличил производство автобензина на 17%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 401 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 2 месяца произведено 210,1 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 17% больше соответствующего периода прошлого года. За отчетный период произведено 33,9 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 3 тыс. тонн смазочных масел, 28,2 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии в годовом исчислении увеличилось на 21,9%, смазочных масел – в 3,3 раза, нефтяного кокса – в 3,9 раза.

За указанный период произведено 105,2 тыс. тонн керосина, 316,4 тыс. тонн дизельного топлива, 144,9 тыс. тонн топочного мазута, 10,8 тыс. тонн нефтяного битума. Производство керосина сократилось на 7,3%, дизтоплива – на 13,6%, топочного мазута – на 37%, нефтяного битума – на 44%.