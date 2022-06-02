ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к "зеленому" переходу

ACWA Power рада быть частью пути Азербайджана по развитию зеленой энергетики в стране и продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.

ACWA Power рада быть частью пути Азербайджана по развитию зеленой энергетики в стране и продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.

Как передает Report, об этом заявил директор по инвестициям компании ACWA Power Клайв Тертон, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, компания посодействует сокращению выбросов углекислого газа, использованию ВИЭ в промышленности, снижению зависимости от ископаемых видов топлива в Азербайджане.

К. Тертон отметил, что природные ресурсы дают Азербайджану возможность успешно развиваться в этом секторе.

В начале года в рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Саудовской Аравии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор ACWA Power по инвестициям Клайв Тёртон.

ACWA Power инвестировала в Азербайджан около 300 млн долларов США, это крупнейшая инвестиция этой компании за пределами Саудовской Аравии.