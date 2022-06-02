О нас

ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к "зеленому" переходу

ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к "зеленому" переходу ACWA Power рада быть частью пути Азербайджана по развитию зеленой энергетики в стране и продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.
Энергетика
2 июня 2022 г. 14:15
ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к зеленому переходу

ACWA Power рада быть частью пути Азербайджана по развитию зеленой энергетики в стране и продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.

Как передает Report, об этом заявил директор по инвестициям компании ACWA Power Клайв Тертон, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, компания посодействует сокращению выбросов углекислого газа, использованию ВИЭ в промышленности, снижению зависимости от ископаемых видов топлива в Азербайджане.

К. Тертон отметил, что природные ресурсы дают Азербайджану возможность успешно развиваться в этом секторе.

В начале года в рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Саудовской Аравии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор ACWA Power по инвестициям Клайв Тёртон.

ACWA Power инвестировала в Азербайджан около 300 млн долларов США, это крупнейшая инвестиция этой компании за пределами Саудовской Аравии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” Azərbaycanı “yaşıl enerji"yə keçid yolunda dəstəkləyəcək

Другие новости из категории

Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
2 июня 2022 г. 14:03
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
2 июня 2022 г. 13:33
Обсуждено поэтапное расширение TAP
Обсуждено поэтапное расширение TAP
2 июня 2022 г. 13:22
Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве
Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве
2 июня 2022 г. 13:18
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
2 июня 2022 г. 12:51
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
2 июня 2022 г. 12:47
Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к зелёной энергетике
Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике"
2 июня 2022 г. 12:24
Нидерланды и Германия начнут разработку газового месторождения в Северном море
Нидерланды и Германия начнут разработку газового месторождения в Северном море
2 июня 2022 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi