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ACWA Power будет использовать энергию ветра на море

ACWA Power будет использовать энергию ветра на море В рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мор
Энергетика
13 января 2022 г. 13:35
ACWA Power будет использовать энергию ветра на море

В рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Саудовской Аравии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики.

Как сообщает Report, документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор ACWA Power по инвестициям Клайв Тёртон.

Меморандум предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.

Заместитель министра Эльнур Солтанов сказал: "Компания ACWA Power является важным партнером в реализации курса президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева «зеленая энергия», направленного на достижение устойчивого развития и чистой окружающей среды. Подписание этого документа также внесет вклад в расширение нашего сотрудничества с компанией ACWA Power в области возобновляемых источников энергии и в достижение целей развития Азербайджана в области морской ветроэнергетики".

Председатель компании ACWA Power Мухаммад Абунайян сказал: "Подписание Меморандума о взаимопонимании является демонстрацией доверия к нам со стороны министерства энергетики Азербайджанской Республики, и мы гордимся укреплением стратегического партнерства с этим важным достижением. Наше постоянное сотрудничество позволит нам внести свой вклад в энергетический переход в этой прекрасной стране и сыграть активную роль в достижении поставленной президентом Ильхамом Алиевым цели увеличения доли «зеленой энергии» в Национальном энергетическом комплексе".

Для руководства и контроля за деятельностью, осуществляемой в рамках Меморандума, будут созданы руководящий комитет и рабочая группа.

Напомним, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с компанией ACWA Power по проекту Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт с инвестиционной стоимостью 300 миллионов долларов США.

Отметим, что суммарная установленная мощность производственного портфеля компании ACWA Power в глобальном масштабе составляет 42800 МВт в электроэнергетике (из них 14900 МВт — в сфере возобновляемых источников энергии), а размер инвестиционного портфеля — 67.2 миллиардов долларов США.

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