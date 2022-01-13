Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан

"Около 300 миллионов долларов инвестиций, вложенных в Азербайджан, являются самой крупной инвестицией “ACWA Power” за пределами Саудовской Аравии“.

"Около 300 миллионов долларов инвестиций, вложенных в Азербайджан, являются самой крупной инвестицией “ACWA Power” за пределами Саудовской Аравии“.

Как сообщает Report, об этом 13 января заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон”.

"Между нашими странами много общего. Обе страны, будучи динамичными и передовыми странами, вступили на путь модернизации и трансформации нашей экономики и общества", - сказал принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.