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Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан

Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан "Около 300 миллионов долларов инвестиций, вложенных в Азербайджан, являются самой крупной инвестицией “ACWA Power” за пределами Саудовской Аравии“.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 16:04
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан

"Около 300 миллионов долларов инвестиций, вложенных в Азербайджан, являются самой крупной инвестицией “ACWA Power” за пределами Саудовской Аравии“.

Как сообщает Report, об этом 13 января заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон”.

"Между нашими странами много общего. Обе страны, будучи динамичными и передовыми странами, вступили на путь модернизации и трансформации нашей экономики и общества", - сказал принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.

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Версия на английском языке Volume of investments made by Saudi company in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı şirkətinin Azərbaycana yatırdığı sərmayənin məbləği açıqlanıb

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