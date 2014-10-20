Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течении дня местами вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный юго-западный ветер днем усилится. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем 15-19 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 769 до 760 мм рт.ст., относительная влажность составит 75-85%.

21 октября в некоторых районах Азербайджана вероятны дожди. Утром ожидается туман. Ветер западный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.