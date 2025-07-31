Гражданин Турции похитил почти 80 тыс. манатов с банковских карт азербайджанцев

Гражданин Турции похитил 78 тысяч манатов с карт азербайджанцев

В Баку судят гражданина Турции, обвиняемого в масштабном мошенничестве с банковскими картами.

Как сообщает Report, громкое дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Подсудимый Эртогрул Акдемир, долгое время проживающий в Азербайджане на основании вида на жительство вместе с семьей, разработал изощренную схему обмана граждан. Мошенник создавал в социальных сетях поддельные профили азербайджанских банков, через которые распространял информацию о якобы проводимых специальных акциях и розыгрышах.

Для привлечения внимания потенциальных жертв Акдемир обещал дорогостоящие призы и подарки. Доверчивые пользователи переходили по специально созданным фишинговым ссылкам, где вводили свои персональные данные, включая данные банковских карт. Получив доступ к этой информации, Акдемир и его сообщники оперативно похищали средства с банковских счетов жертв.

Согласно материалам дела, общий ущерб от преступной деятельности составил 78 тысяч манатов. Следствие установило, что часть похищенных средств обвиняемый конвертировал в криптовалюту. Остальные деньги выводились через платежную систему M10 на счета знакомых мошенника, после чего обналичивались.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Эртогрула Акдемира завершено, и сейчас оно рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На последнем судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Потерпевшие выступили с требованием полного возмещения ущерба.

Судебное следствие по делу завершено, и государственный обвинитель уже выступил с предложением приговорить Эртогрула Акдемира к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Защитник обвиняемого, адвокат Эйнулла Велиев, попросил у суда дополнительное время для подготовки защитной речи, отметив смягчающие обстоятельства: "Семья обвиняемого во время Отечественной войны проделала серьезную работу в поддержку армии. Я представлю суду документы об этом".

Следующее судебное заседание назначено на 10 сентября.