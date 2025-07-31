Золото подешевело на фоне итогов заседания ФРС и торговой политики США

Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика США.

Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $4,88 относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до $3 347,92 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,28% - до $37,258 за унцию.

Инвесторы проявляют осторожность после новостей среды. Так, Федрезерв днем ранее ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что изменения в политике американского правительства продолжаются, а их последствия для экономики пока неясны.