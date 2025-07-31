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ВС России нанесли ракетный удар по Киеву, погибли шесть человек

ВС России нанесли ракетный удар по Киеву, погибли шесть человек В результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 43 человека, одна погибшая.
Другие страны
31 июля 2025 г. 09:20
ВС России нанесли ракетный удар по Киеву, погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате комбинированной массированной атаки ВС России на Киев.

Как передает Report со ссылкой на на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

"Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет. Продолжается спасательная операция", - отметил он.

По его словам, в результате наводкой в жилой дом. Идут работы по разбору завалов. Под завалами разрушенного подъезда могут оказаться люди.

Он отметил, что из-за ударов дронами и баллистическими ракетами ВС РФ есть разрушения в более чем 27 локациях. По его словам, больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева.

08.24

В результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 43 человека, одна погибшая.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Отмечается, что последствия попадания есть в нескольких районах, повреждены дома.

26 человек госпитализировали в стационары медучреждений столицы, тело погибшей женщины деблокировали из-под завалов, сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.

"Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд", - говорится в сообщении.

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