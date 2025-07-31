Истребитель F-35C упал около базы ВМС США в Калифорнии, пилот катапультировался

Истребитель F-35C потерпел крушение около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался и не получил травм.

Истребитель F-35C потерпел крушение около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался и не получил травм.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении авиабазы в соцсетях.

"Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент… истребитель F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и находится в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет", - сказано в заявлении.

Авиабаза ВМС США Лемур расположена примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно в центральной части Калифорнии.