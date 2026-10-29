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    Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азии

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 10:52
    Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азии

    Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на саммите "PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026" в Баку.

    По его словам, в этом году туристические возможности Азербайджана были представлены на ряде международных выставок в Китае.

    "Наше сотрудничество с региональными партнерами продолжается участием в крупных международных выставках - "ITB China" в Китае, "Indonesia Travel Expo" в Индонезии и "WITEX" в Куала-Лумпуре, а также в роуд-шоу по Китаю, Индонезии, Малайзии, Сингапуру, Южной Корее и Японии. Начало работы нашего представительства в Пекине - очередной важный шаг на пути сближения и построения долгосрочных связей с рынками региона", - отметил Нагиев.

    Он добавил, что в саммите принимают участие более 50 представителей туристической индустрии из Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Японии и Кореи. "Сегодняшнее мероприятие - ценная площадка для демонстрации туристического потенциала Азербайджана и установления прямых деловых связей между клиентами и представителями туриндустрии", - сказал он.

    Туристическая отраль Туризм в Азербайджане Фуад Нагиев Государственное агентство по туризму Азербайджана
    Azərbaycan Asiya-Sakit okean regionu ölkələri ilə turizm əlaqələrini genişləndirir
    Azerbaijan expanding tourism ties with Asia-Pacific countries
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