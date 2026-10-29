Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азии

Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на саммите "PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026" в Баку.

По его словам, в этом году туристические возможности Азербайджана были представлены на ряде международных выставок в Китае.

"Наше сотрудничество с региональными партнерами продолжается участием в крупных международных выставках - "ITB China" в Китае, "Indonesia Travel Expo" в Индонезии и "WITEX" в Куала-Лумпуре, а также в роуд-шоу по Китаю, Индонезии, Малайзии, Сингапуру, Южной Корее и Японии. Начало работы нашего представительства в Пекине - очередной важный шаг на пути сближения и построения долгосрочных связей с рынками региона", - отметил Нагиев.

Он добавил, что в саммите принимают участие более 50 представителей туристической индустрии из Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Японии и Кореи. "Сегодняшнее мероприятие - ценная площадка для демонстрации туристического потенциала Азербайджана и установления прямых деловых связей между клиентами и представителями туриндустрии", - сказал он.