Южная Корея рассматривает варианты размещения сил в Ормузском проливе

Южная Корея продолжает рассматривать различные варианты возможного размещения сил в Ормузском проливе, в том числе отправку морского патрульного самолета.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лак в ходе парламентского аудита.

По его словам, Сеул продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу возможных вариантов участия, однако отправка боевых подразделений исключена в соответствии с ранее озвученной позицией президента страны Ли Чжэ Мёна.