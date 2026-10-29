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    Южная Корея рассматривает варианты размещения сил в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 10:53
    Южная Корея рассматривает варианты размещения сил в Ормузском проливе

    Южная Корея продолжает рассматривать различные варианты возможного размещения сил в Ормузском проливе, в том числе отправку морского патрульного самолета.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лак в ходе парламентского аудита.

    По его словам, Сеул продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу возможных вариантов участия, однако отправка боевых подразделений исключена в соответствии с ранее озвученной позицией президента страны Ли Чжэ Мёна.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Южная Корея
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