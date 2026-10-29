Азербайджан и Индонезия обсудили развитие инвестсотрудничества

Азербайджан и Индонезия обсудили развитие экономических и инвестиционных связей, расширение институционального сотрудничества и перспективные инвестиционные направления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР).

Обсуждения состоялись на встрече исполнительного директора Фонда Исрафила Мамедова с делегацией во главе с замминистра инвестиций и перерабатывающей промышленности Индонезии Тодотуа Пасaрибу.

Во встрече приняли участие посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми, представители государственного инвестиционного холдинга Danantara и других инвестиционных структур страны.

В ходе обсуждений были рассмотрены инвестиционная деятельность ГНФАР на азиатских рынках и партнерства с ведущими инвестиционными институтами региона. Отдельно затронута инвестиционная платформа Китай-АСЕАН, созданная в апреле 2026 года ГНФАР, Китайской инвестиционной корпорацией и Инвестиционным управлением Индонезии.

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах инфраструктуры, технологий и цифровой экономики, подчеркнув важность продолжения институционального диалога.