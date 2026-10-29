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    Азербайджан и Индонезия обсудили развитие инвестсотрудничества

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 10:44
    Азербайджан и Индонезия обсудили развитие инвестсотрудничества

    Азербайджан и Индонезия обсудили развитие экономических и инвестиционных связей, расширение институционального сотрудничества и перспективные инвестиционные направления.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР).

    Обсуждения состоялись на встрече исполнительного директора Фонда Исрафила Мамедова с делегацией во главе с замминистра инвестиций и перерабатывающей промышленности Индонезии Тодотуа Пасaрибу.

    Во встрече приняли участие посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми, представители государственного инвестиционного холдинга Danantara и других инвестиционных структур страны.

    В ходе обсуждений были рассмотрены инвестиционная деятельность ГНФАР на азиатских рынках и партнерства с ведущими инвестиционными институтами региона. Отдельно затронута инвестиционная платформа Китай-АСЕАН, созданная в апреле 2026 года ГНФАР, Китайской инвестиционной корпорацией и Инвестиционным управлением Индонезии.

    Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах инфраструктуры, технологий и цифровой экономики, подчеркнув важность продолжения институционального диалога.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов Берлиан Хелми Инвестиционное сотрудничество
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    Azərbaycan və İndoneziya investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
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