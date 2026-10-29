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    "ASAN xidmət" и ООН соберут около 200 гостей из более чем 70 стран на саммите в Баку

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 10:50
    ASAN xidmət и ООН соберут около 200 гостей из более чем 70 стран на саммите в Баку

    Порядка 200 участников из более чем 70 государств мира примут участие на международном саммите "ASAN xidmət" и ООН, запланированном в Баку на 5–6 ноября.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил начальник отдела международных связей Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Администрации президента Азербайджана Мухаммедали Худавердиев.

    По его словам, в саммите примут участие заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, министры и высокопоставленные должностные лица стран - членов организации, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.

    "Проведение саммита предусмотрено в рамках реализации Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций. Планируется презентация реформ, осуществляемых в Азербайджане и в рамках "ASAN xidmət" в сфере инноваций государственного управления, преобразования государственного сектора, использования комплексных подходов для инновационного и интегрированного предоставления государственных услуг. Кроме того, предстоит обсуждение таких значимых тем, как сотрудничество Юг–Юг, Север–Юг и трёхстороннее взаимодействие в данной области", - подчеркнул Худавердиев.

    Он добавил, что цель Соглашения о взносах заключается в продвижении со стороны ООН опыта "ASAN xidmət" на четырех континентах и организация международных мероприятий в этом направлении.

    "В том числе основными целями являются организация различных тренингов для государственных служащих наименее развитых стран - членов ООН (LDC), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), и малых островных развивающихся государств (SIDS) в области передового управления, оказания государственных услуг и внедрения модели "ASAN xidmət". За прошедший период в рамках реализации проекта ООН организовала международные мероприятия для продвижения опыта "ASAN xidmət" на международном уровне в штаб-квартире в Нью-Йорке, в штаб-квартире Африканского союза для стран Африканского континента, а также в Доминиканской Республике для стран Карибского бассейна", - сказал Худавердиев.

    Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Инновации Социальные услуги
    "ASAN xidmət" və BMT-nin beynəlxalq sammitində 70-dən çox ölkədən 200-ə yaxın qonaq iştirak edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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