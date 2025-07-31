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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 июля 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1%, до 1,9440 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2%, до 2,0968 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9440

100 российских рублей

2,0968

1 австралийский доллар

1,0996

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

0,9939

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1223

1 чешская крона

0,0791

1 китайский юань

0,2364

1 датская крона

0,2605

1 грузинский лари

0,6286

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2558

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1740

1 швейцарский франк

2,0919

1 израильский шекель

0,5027

1 канадский доллар

1,2304

1 кувейтский динар

5,5586

100 казахстанских тенге

0,3130

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4858

1 молдавский лей

0,1003

1 норвежская крона

0,1653

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5996

1 польский злотый

0,4552

1 румынский лей

0,3831

1 сербский динар

0,0166

1 сингапурский доллар

1,3136

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3143

1 Турецкая лира

0,0419

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1419

1 Новозеландский доллар

1,0074

Золото

5607,3310

Серебро

63,3370

Платина

2268,8370

Палладий

2107,3200
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.07.2025)

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