Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1%, до 1,9440 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2%, до 2,0968 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9440
|
100 российских рублей
|
2,0968
|
1 австралийский доллар
|
1,0996
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
0,9939
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1223
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
1 китайский юань
|
0,2364
|
1 датская крона
|
0,2605
|
1 грузинский лари
|
0,6286
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2558
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1740
|
1 швейцарский франк
|
2,0919
|
1 израильский шекель
|
0,5027
|
1 канадский доллар
|
1,2304
|
1 кувейтский динар
|
5,5586
|
100 казахстанских тенге
|
0,3130
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4858
|
1 молдавский лей
|
0,1003
|
1 норвежская крона
|
0,1653
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,5996
|
1 польский злотый
|
0,4552
|
1 румынский лей
|
0,3831
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3136
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3143
|
1 Турецкая лира
|
0,0419
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1419
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0074
|
Золото
|
5607,3310
|
Серебро
|
63,3370
|
Платина
|
2268,8370
|
Палладий
|
2107,3200