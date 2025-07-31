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В Небраске из-под завалов на месте взрыва на заводе извлечены тела двух девочек и мужчины

В Небраске из-под завалов на месте взрыва на заводе извлечены тела двух девочек и мужчины В американском штате Небраска спасатели извлекли тела двух девочек и мужчины, погибших в результате мощного взрыва на биотопливном заводе Horizon Biofuels.
Другие страны
31 июля 2025 г. 08:43
В Небраске из-под завалов на месте взрыва на заводе извлечены тела двух девочек и мужчины

В американском штате Небраска спасатели извлекли тела двух девочек и мужчины, погибших в результате мощного взрыва на биотопливном заводе Horizon Biofuels.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам мэра города Фримонта Джоуи Спеллерберг, дети находились на территории предприятия в ожидании родственника, который заканчивал смену. Предположительно, обе девочки были младше 12 лет.

Спасатели более суток боролись с тлеющими обломками и нестабильной конструкцией здания. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв древесной пыли в башне элеватора.

Ранее сообщалось, что на момент взрыва на заводе находились 3 человека, они числились пропавшими без вести.

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