В Небраске из-под завалов на месте взрыва на заводе извлечены тела двух девочек и мужчины

В американском штате Небраска спасатели извлекли тела двух девочек и мужчины, погибших в результате мощного взрыва на биотопливном заводе Horizon Biofuels.

В американском штате Небраска спасатели извлекли тела двух девочек и мужчины, погибших в результате мощного взрыва на биотопливном заводе Horizon Biofuels.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам мэра города Фримонта Джоуи Спеллерберг, дети находились на территории предприятия в ожидании родственника, который заканчивал смену. Предположительно, обе девочки были младше 12 лет.

Спасатели более суток боролись с тлеющими обломками и нестабильной конструкцией здания. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв древесной пыли в башне элеватора.

Ранее сообщалось, что на момент взрыва на заводе находились 3 человека, они числились пропавшими без вести.