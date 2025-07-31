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Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2

Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,13 доллара, или 2,97% до 73,64 доллара США.
Энергетика
31 июля 2025 г. 08:56
Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,13, или 2,97% до $73,64.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,56.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $2,07, или 2,94%, составив $72,32.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

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