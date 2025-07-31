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Азербайджанские пограничники задержали четырех иностранцев при попытке пересечь границу

Азербайджанские пограничники задержали четырех иностранцев при попытке пересечь границу Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы четырьмя иностранными гражданами.
Происшествия
31 июля 2025 г. 08:54
Азербайджанские пограничники задержали четырех иностранцев при попытке пересечь границу

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы четырьмя иностранными гражданами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По информации, на служебной территории пограничного отряда "Шеки" задержаны трое граждан Алжира, пытавшихся нелегально перейти границу в направлении России, - Месими Рами Сулейман (1997 г.р.), Муссауи Таджедин Хасан (2004 г.р.) и Катеб Джоуди Абдулхани (2003 г.р.).

На другом участке – в зоне ответственности пограничного отряда "Газах" был задержан гражданин Шри-Ланки Удула Иманталанка при попытке перехода в сторону Грузии.

По фактам проводятся расследования.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən dörd xarici vətəndaş saxlanılıb

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