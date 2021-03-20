Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек

Количество погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и полицией и военными в Мьянме с 1 февраля превысило уже 200 человек.

Количество погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и полицией и военными в Мьянме с 1 февраля превысило уже 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в видеоформате исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Мьянме Эндрю Кирквуд.

"По полученной нами информации, за последние семь недель были убиты по меньшей мере 211 человек, возможно, это число гораздо больше. Среди них по меньшей мере 15 детей", - сказал он.

Кирквуд добавил, что, согласно собранной представителями ООН в Мьянме информации, были задержаны не менее 2,4 тыс. человек. Часть из них была подвержена насилию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу осудил "жестокое насилие со стороны военных в Мьянме". По его словам, убийство мирных демонстрантов и произвольные аресты, в том числе журналистов, совершенно неприемлемы".