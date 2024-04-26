Кандидат на пост генсека НАТО Рютте хочет заручиться поддержкой Эрдогана

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего визита в Турцию намерен попросить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО.

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего визита в Турцию намерен попросить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Точная дата его визита не указывается, но по некоторым данным, он состоится сегодня, 26 апреля.

Отмечается, что ранее Рютте во время телефонного разговора с Эрдоганом обратился к нему с такой просьбой, но теперь собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции лично.

Кандидатуру Рютте на этот пост уже поддержали 28 из 32 стран-членов альянса.

Как сообщает Bloomberg, Турция является одной из четырех стран НАТО, которые еще не поддержали Рютте публично. Премьер Нидерландов все еще конкурирует с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.