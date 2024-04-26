О нас

В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня

В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня Глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 09:12
В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня

Глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе.

Как передает Report, текст письменного интервью дипломата для катарского издания Peninsula размещен на сайте МИД КНР.

"Существуют серьезные вызовы. Среди них наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил", - заявил он.

При этом министр напомнил, что "Тайвань был неотъемлемой частью Китая с древних времен" и Каирская декларация 1943 года предполагала возвращение Тайваня КНР после его оккупации Японией.

"Вопрос Тайваня полностью является внутренним делом Китая, и то, как добиться воссоединения родины, является делом китайского народа по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнул дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Pekin: Tayvan ətrafında vəziyyət sakitdir

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi