В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня

Глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе.

Глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе.

Как передает Report, текст письменного интервью дипломата для катарского издания Peninsula размещен на сайте МИД КНР.

"Существуют серьезные вызовы. Среди них наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил", - заявил он.

При этом министр напомнил, что "Тайвань был неотъемлемой частью Китая с древних времен" и Каирская декларация 1943 года предполагала возвращение Тайваня КНР после его оккупации Японией.

"Вопрос Тайваня полностью является внутренним делом Китая, и то, как добиться воссоединения родины, является делом китайского народа по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнул дипломат.