О нас

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 08:54
Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.

Как передает Report, об этом в интервью Iefimerida заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, Грецию спросили об этом оружии и власти объяснили, почему не может его отдать:

"Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания.

У нас есть избыток материала, которым можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И, если сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать.

Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Greece refuses to provide Ukraine with Patriot systems
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Ukraynaya “Patriot” sistemlərini verməkdən imtina edib

Другие новости из категории

В массовом захоронении в Хан-Юнисе обнаружены тела с признаками изъятия органов
В массовом захоронении в Хан-Юнисе обнаружены тела с признаками изъятия органов
26 апреля 2024 г. 09:48
В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня
В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня
26 апреля 2024 г. 09:12
Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции
Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции
26 апреля 2024 г. 08:58
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Швеции ситуацию в Украине
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Швеции ситуацию в Украине
26 апреля 2024 г. 08:10
Советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара
Советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара
26 апреля 2024 г. 07:47
В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах
В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах
26 апреля 2024 г. 06:50
Премьер Японии в мае посетит Францию, Парагвай и Бразилию
Премьер Японии в мае посетит Францию, Парагвай и Бразилию
26 апреля 2024 г. 06:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22
В Сенегале при ДТП с автобусом погибли 13 человек
В Сенегале при ДТП с автобусом погибли 13 человек
26 апреля 2024 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi