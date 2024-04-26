Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.

Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.

Как передает Report, об этом в интервью Iefimerida заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, Грецию спросили об этом оружии и власти объяснили, почему не может его отдать:

"Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания.

У нас есть избыток материала, которым можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И, если сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать.

Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине".