В Париже украли сумку с секретными данными производителя истребителей Rafale

У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне.

У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне.

Как передает Report, об этом сообщило издание valeursactuelles.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сумку украл один из посетителей ресторана в предместье Парижа - Аржантей. Он несколько раз сменил место, чтобы оказаться за столиком сотрудника авиакомпании. Через некоторое время злоумышленник незаметно взял сумку, стоявшую у ног хозяина и спрятал ее под пальто, а затем быстро вышел из ресторана.

По словам пострадавшего, в сумке лежали два защищенных компьютера и USB-накопитель.

По факту кражи ведется расследование.