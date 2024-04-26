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В массовом захоронении в Хан-Юнисе обнаружены тела с признаками изъятия органов

В массовом захоронении в Хан-Юнисе обнаружены тела с признаками изъятия органов Сотрудники медицинских и спасательных служб, участвовавшие в извлечении тел мирных жителей из массового захоронения, обнаруженного на территории медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили об обнаружении признаков изъятия у п
Другие страны
26 апреля 2024 г. 09:48
В массовом захоронении в Хан-Юнисе обнаружены тела с признаками изъятия органов

Сотрудники медицинских и спасательных служб, участвовавшие в извлечении тел мирных жителей из массового захоронения, обнаруженного на территории медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили об обнаружении признаков изъятия у погибших внутренних органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую информацию приводит палестинское агентство WAFA.

По его данным, некоторые тела были найдены со связанными руками и зашитыми брюшными полостями, что вызывает подозрения в краже внутренних органов. Тела были завернуты в черно-синие саваны из пластика и нейлона, которые отличаются по цвету от саванов, используемых в Газе, сообщает агентство. Представители чрезвычайных служб считают, что это могло быть сделано с целью повышения температуры тел для ускорения процесса их разложения и сокрытия улик. Также агентство отмечает, что на некоторых телах обнаружены следы огнестрельных ранений в голову.

7 апреля командование Армии обороны Израиля объявило о выводе из Хан-Юниса 98-й дивизии, которая действовала там на протяжении четырех месяцев. В результате операции большая часть города лежит в руинах, нанесен значительный ущерб дорогам и инфраструктуре.

После вывода израильских войск палестинские экстренные службы извлекли из могил тела 392 погибших. Захороненные на глубине более трех метров тела были сложены друг на друга. На них, согласно опубликованным видеозаписям и фотографиям, видны следы пыток. Некоторые захороненные были закованы в пластиковые наручники.

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Версия на английском языке Bodies from mass grave in Khan Younis show signs of organ theft

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