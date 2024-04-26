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Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции

Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 08:58
Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции

Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, соответствующее решение было принято вечером в четверг, 25 апреля, голосами фракций партий, входящих в правительственную коалицию, а также правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза воздержалась при голосовании, поскольку сочла некоторые формулировки слишком расплывчатыми.

До сих пор члена парламента можно было привлечь к ответственности только когда он принимал деньги или получал иные выгоды за действия, входящие в основную сферу парламентской деятельности, например, за конкретную речь или голосование в бундестаге. Теперь же новая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за использование депутатами своего мандата для ведения дел и за стенами бундестага.

В частности, судебному преследованию будут подлежать парламентарии, использующие свое положение и депутатский мандат для оказания, к примеру, влияния на министерства в обмен на вознаграждение. Теперь им и их клиентам грозит тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф.

Новая норма распространяется и на депутатов ландтагов и Европарламента, а также на членов парламентских ассамблей международных организаций.

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Версия на английском языке Germany to impose stricter penalties on MPs convicted of corruption
Версия на азербайджанском языке Almaniyada korrupsiyada təqsirli bilinən deputatların cəzası sərtləşdiriləcək

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