Землетрясение зарегистрировано в Тихом океане возле Курил

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,7 произошло минувшей ночью в Тихом океане вблизи Курильских островов Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

Подземный толчок зафиксировано в вторник в 00:59 по сахалинскому времени в 55 км восточнее острова Шикотан (Южные Курилы) на глубине 80 км, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

В населенных пунктах островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.