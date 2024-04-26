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Японские истребители дважды поднимались на сопровождение военных самолетов РФ

Японские истребители дважды поднимались на сопровождение военных самолетов РФ Японские истребители поднимались на сопровождение российских военных самолетов над Японским морем.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 12:27
Японские истребители дважды поднимались на сопровождение военных самолетов РФ

Японские истребители поднимались на сопровождение российских военных самолетов над Японским морем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

По его данным, полеты были зафиксированы накануне. Сначала вдоль западного побережья острова Хоккайдо и Хонсю выполнил полет российский разведывательный самолет Ил-20.

Затем у острова Хонсю был замечен российский патрульный самолет Ил-38.

В этой связи в воздух поднимались истребители Северных сил ПВО Воздушных сил самообороны Японии.

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Версия на английском языке Japanese fighters took off twice to escort Russian military aircraft

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