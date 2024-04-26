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В Испании изъяли 25 тонн гашиша на 50 млн евро

В Испании изъяли 25 тонн гашиша на 50 млн евро Гражданская гвардия Испании изъяла в порту Альхесираса (автономное сообщество Андалусия) около 25 тонн гашиша.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 12:53
В Испании изъяли 25 тонн гашиша на 50 млн евро

Гражданская гвардия Испании изъяла в порту Альхесираса (автономное сообщество Андалусия) около 25 тонн гашиша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, наркотики были спрятаны в грузовике, который прибыл из Марокко. По документам транспортное средство перевозило дыни во Францию. Стоимость нелегального товара может достигать на черном рынке 50 млн евро. Водитель грузовика задержан.

Как уточнили в гражданской гвардии, изъятая партия гашиша является одной из крупнейших за последние годы.

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