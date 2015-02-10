Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Индонезии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у берегов восточной индонезийской провинции Западное Папуа, к образованию цунами оно не привело, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.

Эпицентр подземного толчка находился в 139 км к юго-востоку от городка Факфак. Его очаг располагался на глубине всего 10 км под поверхностью Арафурского моря.

Report отмечает, что информации о возможных разрушениях или жертвах пока не поступало.