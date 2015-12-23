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    ВВС Ирака уничтожили восемь командиров ИГ

    Самолеты F-16 ликвидировали десятки террористов, включая восемь командиров ИГ в ходе ударов в Хавидже и Анбаре

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ВВС Ирака ликвидировали восемь командиров террористической организации "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Самолеты F-16 ликвидировали десятки террористов, включая восемь командиров ИГ в ходе ударов в Хавидже и Анбаре", - приводит местный телеканал заявление военных, не сообщая подробности операции и не раскрывая личности убитых командиров.

    Вооруженные силы Ирака начали во вторник операцию по освобождению центра иракского города Эр-Рамади в провинции Анбар от ИГ. Как сообщил официальный представитель армии Ирака Расул Яхья Абдалла, поддержку наступлению оказывают ВВС Ирака, самолеты коалиции, полиция провинции Анбар и представители племен.

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