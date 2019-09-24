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Верховный суд Великобритании признал приостановку парламента незаконной

Верховный суд Великобритании признал остановку парламента незаконной
​Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента

Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным", - сказала председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл, объявляя вердикт.

Слушания по данному делу продолжались три дня. Премьеру данное решение суда грозит серьезными репутационными потерями, если не отставкой.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября, объясняя свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.

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