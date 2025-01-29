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Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день Возглавляемое американским предпринимателем Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки.
Другие страны
29 января 2025 г. 07:50
Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

Возглавляемое американским предпринимателем Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в X.

"DOGE экономит федеральному правительству около $1 млрд в день, в основном за счет остановки найма людей на ненужные должности, ликвидации DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности) и прекращения необоснованных платежей иностранным организациям - все это соответствует исполнительным указам президента", - указало ведомство.

"Отличное начало, но необходимо увеличить эту цифру до более чем $3 млрд в день", - говорится в сообщении.

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