Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день
Ведомство Илона Маска заявило, что экономит США $1 млрд в деньВозглавляемое американским предпринимателем Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки.
Возглавляемое американским предпринимателем Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в X.
"DOGE экономит федеральному правительству около $1 млрд в день, в основном за счет остановки найма людей на ненужные должности, ликвидации DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности) и прекращения необоснованных платежей иностранным организациям - все это соответствует исполнительным указам президента", - указало ведомство.
"Отличное начало, но необходимо увеличить эту цифру до более чем $3 млрд в день", - говорится в сообщении.
DOGE is saving the Federal Government approx. $1 billion/day, mostly from stopping the hiring of people into unnecessary positions, deletion of DEI and stopping improper payments to foreign organizations, all consistent with the President’s Executive Orders.