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Украина и НАТО провели внеплановую встречу в Киеве

Украина и НАТО провели внеплановую встречу в Киеве В Киеве 26 апреля состоялось заседание Старшего наблюдательного совета.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 02:21
Украина и НАТО провели внеплановую встречу в Киеве

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина (JATEC) по анализу, подготовке и образованию.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник генсека НАТО по вопросам операций Том Гоффус, замминистра обороны Украины Сергей Боев, заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Минобороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра JATEC.

Отмечается, что в ходе заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. В центре внимания были такие вопросы, как укрепление обороны, развитие устойчивости и внедрение инноваций для противодействия угрозам на поле боя.

"Бесспорно, главная конечная цель любых проектов - это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон", - подчеркнул замминистра обороны Украины Сергей Боев.

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Версия на английском языке Ukraine, NATO outline new priorities for JATEC at Kyiv meeting
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və NATO müdafiənin gücləndirilməsini müzakirə edib

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