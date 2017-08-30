В затопленном Хьюстоне из-за мародерства введен комендантский час

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В американском городе Хьюстон, пострадавшем от худшего наводнения за всю историю, введен комендантский час, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Комендантский час введен с полуночи до 5 часов утра по местному времени - на неустановленный срок. Под его действие не попадают волонтеры, сотрудники экстренных служб и люди, которым в это время надо добираться на работу или с нее.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, комендантский час введен для борьбы с воровством в эвакуированных домах.

Ранее городские власти сообщали о случаях мародерства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских.

Хьюстон - четвертый по размерам город США. В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части города оказались под водой. По меньшей мере 30 человек погибли, многие дома разрушены.

Президент США Дональд Трамп накануне приехал в Техас, чтобы лично оценить масштабы разрушений.