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    В затопленном Хьюстоне из-за мародерства введен комендантский час

    Городские власти сообщали о случаях воровства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В американском городе Хьюстон, пострадавшем от худшего наводнения за всю историю, введен комендантский час, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Комендантский час введен с полуночи до 5 часов утра по местному времени - на неустановленный срок. Под его действие не попадают волонтеры, сотрудники экстренных служб и люди, которым в это время надо добираться на работу или с нее.

    По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, комендантский час введен для борьбы с воровством в эвакуированных домах.

    Ранее городские власти сообщали о случаях мародерства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских.

    Хьюстон - четвертый по размерам город США. В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части города оказались под водой. По меньшей мере 30 человек погибли, многие дома разрушены.

    Президент США Дональд Трамп накануне приехал в Техас, чтобы лично оценить масштабы разрушений.

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