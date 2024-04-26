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Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже

Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с обвинениями Китая в шпионаже.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 13:21
Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже

Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с обвинениями Китая в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Так называемое дело о китайском шпионаже возникло на пустом месте. Китай объявил демарш германской стороне из-за беспочвенных обвинений", - сказал он.

По его словам, Пекин выступает против клеветы и очернения Китая и требует, чтобы Берлин проявлял бдительность в отношении попыток нанести ущерб двусторонним отношениям. "Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс", - заявил Ван Вэньбинь.

Генпрокуратура ФРГ 22 апреля сообщила о задержании трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. Затем ведомство проинформировало, что сотрудник бюро одного из германских депутатов Европарламента задержан в Дрездене по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Газета Die Zeit со ссылкой на источники проинформировала, что речь идет о помощнике депутата от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра, который возглавляет партийный список правых на выборах в Европарламент. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что арест помощника евродепутата из-за подозрений в шпионаже вызывает тревогу.

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