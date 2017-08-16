В Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сoобщает МВД Турции.

Из числа нейтрализованных преступников 28 из них были уничтожены, 14 сдались силам правопорядка, один – схвачен, пояснили в министерстве.

Антитеррористические операции осуществлены в провинциях Мардин, Ширнак, Тунджели, Муш, Хаккари и Диярбакыр, где уничтожены 15 убежищ боевиков PKK.

У террористов изъято 47 единиц оружия, 37 ручных гранат, 2,7 тонн взрывчатых веществ.