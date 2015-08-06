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    В Турции четыре человека погибли, порядка 40 пострадали в ДТП с туристическим автобусом - ОБНОВЛЕНО

    По данным СМИ, автобус следовал из Памуккале в Анталью

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали порядка 40 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

    Первая новость опубликована в 19:49

    По меньшей мере четыре человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Денизли на юго-западе Турции. 

    Как передает Report, об этом сообщил сегодня телеканал CNN Türk.

    По его данным, автобус следовал из Памуккале в Анталью. Другие подробности произошедшего не приводятся.

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