В Турции четыре человека погибли, порядка 40 пострадали в ДТП с туристическим автобусом - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали порядка 40 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Первая новость опубликована в 19:49

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Денизли на юго-западе Турции.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня телеканал CNN Türk.

По его данным, автобус следовал из Памуккале в Анталью. Другие подробности произошедшего не приводятся.