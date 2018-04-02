В США отравились 50 туристов

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Почти 50 подростков-туристов доставлены в больницу в центре Вашингтона с пищевым отравлением, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает департамент пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия, в ходе инцидента в вашингтоновском отеле Harrington были госпитализированы 48 подростков и трое взрослых.

Местные СМИ отмечают, что некоторые больные почувствовали первые симптомы отравления еще в Нью-Йорке, откуда группа прибыла в столицу США.

В Вашингтоне туристы разместились в отеле Harrington, который находится в пяти кварталах от Белого дома. Туристы, предположительно, прибыли в США из Лондона.