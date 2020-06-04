В США число задержанных во время протестов превысило 10 тыс.

Число задержанных с начала протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, превысило 10 тысяч человек,

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press. Накануне сообщалось о 9,3 тысячи задержанных в США.

Самое большое число задержанных - четверть от общего количества - приходится на Лос-Анджелес. За ним следуют Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия. Большинство задержаний связано с мелкими нарушениями, такими как, например, нарушение комендантского часа. Сотни людей арестованы по обвинению в краже и мародерстве.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.