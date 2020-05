В США продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца

Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, временно перекрыли обе стороны автострады в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Los Angeles Times.

В протесте, организованном движением Black Lives Matter, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие прошли маршем по городу и вступили в конфронтацию с полицейскими, в результате чего один человек пострадал, по меньшей мере одна патрульная машина получила повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.В итоге протестующие ушли с шоссе, но протест на этом не закончился. В окружении полиции протестующие сожгли американский флаг, местное отделение полиции изрисовали граффити. Об арестах не сообщается.Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.

Several hundred protesters, many in masks, converged on downtown Los Angeles as part of a series of national demonstrations to show outrage over the death of George Floyd. (Photos by Dania Maxwell and Jason Armond) https://t.co/C3LfGRrazc pic.twitter.com/IEkTl8E5cW