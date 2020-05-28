В США продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца

Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, временно перекрыли обе стороны автострады в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Los Angeles Times.

В протесте, организованном движением Black Lives Matter, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие прошли маршем по городу и вступили в конфронтацию с полицейскими, в результате чего один человек пострадал, по меньшей мере одна патрульная машина получила повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.В итоге протестующие ушли с шоссе, но протест на этом не закончился. В окружении полиции протестующие сожгли американский флаг, местное отделение полиции изрисовали граффити. Об арестах не сообщается.Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.