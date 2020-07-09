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В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи

В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции 5,5 тысячи
Другие страны
9 июля 2020 г. 17:11
В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи

Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции 5,5 тысячи. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных статистики, опубликованной агентством здравоохранения Швеции.

По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам потребовалась интенсивная терапия.

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə koronavirus qurbanlarının sayı 5,5 minə çatdı

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