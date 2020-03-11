ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Напомним, коронавирус был впервые отмечен в декабре прошлого года в Ухани (Китай). На данное время он зафиксирован в 121 стране.
До сих пор число инфицированных коронавирусом в мире достигло 122 235 человек, из которых 66 993 выздоровели, а 4 391 скончались.