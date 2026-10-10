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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Мухтар Бабаев поддержал усилия Турции по практическим действиям на COP31

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 23:14
    Мухтар Бабаев поддержал усилия Турции по практическим действиям на COP31

    Азербайджанская сторона поддержала лидерство Турции и ее усилия по превращению COP31 в конференцию, ориентированную на практическую реализацию.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

    Обсуждения состоялись в ходе заседания высокого уровня (PreCOP31) в целях подготовки к 31-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    "Выступив на пленарной дискуссии на PreCOP31 на Фиджи, я обозначил позицию Азербайджана по ключевым приоритетам на пути к Анталье. Мы решительно поддерживаем лидерство Турции и ее нацеленность на превращение COP31 в COP, ориентированный на реализацию", - заявил он.

    По словам М. Бабаева, сильная повестка действий поможет связать климатические обязательства с финансированием, инвестициями, технологиями и партнерствами, ускоряя реализацию на местах:

    "Связывая Баку, Белен и Анталью, мы должны сохранять фокус на превращении решений в действия, обеспечивая реальные результаты для людей и сообществ".

    Мухтар Бабаев
    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik
    Mukhtar Babayev supports Türkiye's efforts to make COP31 implementation-focused
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