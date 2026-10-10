Мухтар Бабаев поддержал усилия Турции по практическим действиям на COP31

Азербайджанская сторона поддержала лидерство Турции и ее усилия по превращению COP31 в конференцию, ориентированную на практическую реализацию.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

Обсуждения состоялись в ходе заседания высокого уровня (PreCOP31) в целях подготовки к 31-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

"Выступив на пленарной дискуссии на PreCOP31 на Фиджи, я обозначил позицию Азербайджана по ключевым приоритетам на пути к Анталье. Мы решительно поддерживаем лидерство Турции и ее нацеленность на превращение COP31 в COP, ориентированный на реализацию", - заявил он.

По словам М. Бабаева, сильная повестка действий поможет связать климатические обязательства с финансированием, инвестициями, технологиями и партнерствами, ускоряя реализацию на местах:

"Связывая Баку, Белен и Анталью, мы должны сохранять фокус на превращении решений в действия, обеспечивая реальные результаты для людей и сообществ".