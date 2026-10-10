İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 22:18
    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Ficidə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci sessiyasına (COP31) hazırlıq məqsədilə keçirilən yüksək səviyyəli toplantı (PreCOP31) çərçivəsində baş tutan müzakirələrdə Azərbaycan tərəfi Türkiyənin liderliyini və əsas diqqəti COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini qətiyyətlə dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Ficidəki PreCOP31-də plenar müzakirədə çıxış edərək Antalyaya doğru irəliləyərkən əsas prioritetlər barədə Azərbaycanın mövqeyini təqdim etdim. Biz Türkiyənin liderliyini və COP31-i icraya yönəlmiş bir COP-a çevirməyə yönəltməsini qətiyyətlə dəstəkləyirik", - o bildirib.

    M. Babayevin sözlərinə görə, güclü fəaliyyət gündəliyi iqlim öhdəliklərini maliyyə, investisiya, texnologiya və tərəfdaşlıqlarla əlaqələndirməyə kömək edərək, yerlərdə icranı sürətləndirəcək:

    "Bakı, Belem və Antalyanı əlaqələndirərkən diqqətimiz qərarları fəaliyyətə çevirmək, insanlar və icmalar üçün real nəticələr təmin etmək üzərində qalmalıdır".

    Muxtar Babayev BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    22:57

    Trampın Ukraynada yeni prezident təklifinə Kiyevdən cavab verilib

    Digər ölkələr
    22:38

    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    21:54
    Foto

    Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilib

    Fərdi
    21:50

    SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşüb

    Region
    21:37

    Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    21:36

    "Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    21:22

    Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    21:10

    "Isaias" qasırğası ABŞ-nin cənub-şərqində tələfatlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti