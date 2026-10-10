Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik
- 10 oktyabr, 2026
- 22:18
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Ficidə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci sessiyasına (COP31) hazırlıq məqsədilə keçirilən yüksək səviyyəli toplantı (PreCOP31) çərçivəsində baş tutan müzakirələrdə Azərbaycan tərəfi Türkiyənin liderliyini və əsas diqqəti COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini qətiyyətlə dəstəkləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Ficidəki PreCOP31-də plenar müzakirədə çıxış edərək Antalyaya doğru irəliləyərkən əsas prioritetlər barədə Azərbaycanın mövqeyini təqdim etdim. Biz Türkiyənin liderliyini və COP31-i icraya yönəlmiş bir COP-a çevirməyə yönəltməsini qətiyyətlə dəstəkləyirik", - o bildirib.
M. Babayevin sözlərinə görə, güclü fəaliyyət gündəliyi iqlim öhdəliklərini maliyyə, investisiya, texnologiya və tərəfdaşlıqlarla əlaqələndirməyə kömək edərək, yerlərdə icranı sürətləndirəcək:
"Bakı, Belem və Antalyanı əlaqələndirərkən diqqətimiz qərarları fəaliyyətə çevirmək, insanlar və icmalar üçün real nəticələr təmin etmək üzərində qalmalıdır".
Addressed the Plenary Discussion at #PreCOP31 in Fiji, presenting Azerbaijan’s perspective on the key priorities as we move towards Antalya. We strongly support Türkiye’s leadership and its focus on making #COP31 an implementation-focused COP. A strong Action Agenda will help connect climate commitments with finance, investment, technology and partnerships, accelerating delivery on the ground. As we connect Baku, Belem and Antalya, our focus must remain on turning decisions into action and delivering tangible results for people and communities.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 10, 2026