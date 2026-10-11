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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Минуло шесть лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Внутренняя политика
    • 11 октября, 2026
    • 00:00
    Минуло шесть лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Исполнилось шесть лет со дня, когда Гянджа - второй по величине город Азербайджана - вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

    Как напоминает Report, 11 октября 2020 года около 02:00 ночи центр города был атакован баллистическими ракетами противника.

    Несмотря на объявленное 10 октября гуманитарное перемирие, армянская армия продолжала обстрелы населенных пунктов Азербайджана, вновь нацелившись на мирных жителей Гянджи. В результате ракетного удара по жилым кварталам погибли 9 человек, включая 4 женщин, 35 человек получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

    Более 10 многоквартирных домов и свыше 100 различных объектов были повреждены. По факту обстрела Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Момент удара был зафиксирован камерами наблюдения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Отмечается, что в ходе Второй Карабахской войны Армения в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11 и 17 октября - наносила ракетные и артиллерийские удары по Гяндже. В результате этих атак погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспорту.

    Напомним, что в ходе Второй Карабахской войны в результате вооруженной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя Азербайджана, включая 12 детей и 27 женщин. 454 человека были ранены, повреждены 12 292 жилые и нежилые здания, 288 транспортных средств, ущерб нанесён 1 018 фермерским хозяйствам.

    Ракетные удары по Гяндже 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür
    Six years pass since fourth Armenian missile attack on Ganja
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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