İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Daxili siyasət
    • 11 oktyabr, 2026
    • 00:00
    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından altı il ötür.

    "Report" xatırladır ki, 2020-ci ilin oktyabrın 11-də gecə saat 02.00 radələrində şəhərin mərkəzi düşmənin ballistik raket hücumuna məruz qalıb.

    Belə ki, oktyabrın 10-dan humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edib. Ermənistan Gəncədə dinc sakinləri növbəti dəfə hədəf alıb. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla, 9 nəfər şəhid olub, 35 nəfər yaralanıb. Daha sonra yaralananlardan biri də xəstəxanada vəfat edib.

    Bundan başqa, 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncə şəhərinin atəşə tutulması ilə bağlı Azərbaycanın Baş Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Gəncənin raket atəşinə tutulması anı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb.

    Qeyd edək ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə beş dəfə (4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda) raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

    Xatırladaq ki, İkinci Qarabağ müharibəsində ümumilikdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla, 93 mülki şəxs həlak olub, 454 mülki vətəndaş yaralanıb, ümumilikdə 12 292 yaşayış və qeyri yaşayış sahəsinə, 288 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib, 1 018 fermer təsərrüfatı üzrə zərər faktı aşkar edilib.

    44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Gəncə terroru
    Минуло шесть лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи
    Six years pass since fourth Armenian missile attack on Ganja
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:44

    "Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Media
    00:17

    Rubio və Moteqi Okinavada ABŞ dəniz piyadasının həbsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    Rəşad Nəbiyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında medal qazanan idmançıları təbrik edib

    Fərdi
    23:28

    Mərmərə dənizində zəlzələ olub, İstanbulda da hiss edilib

    Region
    22:57

    Rəsmi Kiyev Trampın Ukraynada yeni prezident seçilməsinə dair sözlərinə cavab verib

    Digər ölkələr
    22:38

    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    21:54
    Foto

    Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti