Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов, завоевавших медали на ЧМ в Баку

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев поздравил членов сборной, завоевавших на чемпионате мира в Баку семь медалей.

Как сообщает Report, соответствующий пост глава федерации разместил в своем Х-аккаунте.

"На чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури завоевал серебряную, а Кянан Насибов - бронзовую медаль. Наша сборная показала в индивидуальных соревнованиях рекордный результат - 7 медалей. Поздравляю наших дзюдоистов с этим выдающимся достижением и желаю удачи нашей сборной в завтрашних соревнованиях смешанных команд", - написал Р. Набиев.

Напомним, что азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Баку рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые).

В первый день соревнований Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира. Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) взяли серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.