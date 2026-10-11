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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов, завоевавших медали на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 00:20
    Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов, завоевавших медали на ЧМ в Баку

    Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев поздравил членов сборной, завоевавших на чемпионате мира в Баку семь медалей.

    Как сообщает Report, соответствующий пост глава федерации разместил в своем Х-аккаунте.

    "На чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури завоевал серебряную, а Кянан Насибов - бронзовую медаль. Наша сборная показала в индивидуальных соревнованиях рекордный результат - 7 медалей. Поздравляю наших дзюдоистов с этим выдающимся достижением и желаю удачи нашей сборной в завтрашних соревнованиях смешанных команд", - написал Р. Набиев.

    Напомним, что азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Баку рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые).

    В первый день соревнований Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира. Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) взяли серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

    Рашад Набиев Чемпионат мира по дзюдо 2026 Чемпионат мира по дзюдо
    Rəşad Nəbiyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında medal qazanan idmançıları təbrik edib
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