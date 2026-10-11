Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере

    Медиа
    • 11 октября, 2026
    • 01:33
    Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере

    Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури мог одержать крупнейшую победу в своей карьере.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье Euronews о чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку.

    В материале отмечается, что у Кокаури был шанс превратить энергию болельщиков в самую большую победу в своей карьере: "Каждый возглас болельщиков усиливал напряжение, но одновременно вселял надежду на историческое золото домашнего чемпионата мира".

    Отметим, что У. Кокаури завоевал на чемпионате мира серебряную медаль.

    В целом азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на турнире рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые). В первый день соревнований Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) взяли серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

    Ушанги Кокаури Чемпионат мира по дзюдо 2026 Чемпионат мира по дзюдо
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