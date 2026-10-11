Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури мог одержать крупнейшую победу в своей карьере.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Euronews о чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку.

В материале отмечается, что у Кокаури был шанс превратить энергию болельщиков в самую большую победу в своей карьере: "Каждый возглас болельщиков усиливал напряжение, но одновременно вселял надежду на историческое золото домашнего чемпионата мира".

Отметим, что У. Кокаури завоевал на чемпионате мира серебряную медаль.

В целом азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных соревнованиях на турнире рекордные семь медалей (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые). В первый день соревнований Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) взяли серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.